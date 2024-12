Felicitaties voor Sint-Elooisdeken Julie

Het jaarlijks Sint-Elooisfeest van Ferm, Landelijke Gilde en KLJ werd gestart met een dessertenbuffet in de brasserie van het Ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat en werd gevolgd door een misviering, cafébezoek en avondfeest in de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Julie Vancompernolle van Ferm werd aangesteld tot negende Sint-Elooisdeken. Begin december 2025 wordt ze opgevolgd door de tiende Sint-Elooisdeken Patrick De Frene. Op onze foto zie je v.l.n.r. Dieter Vanneste, Steven Debackere, Frans Verdure, Els Defour, Julie Vancompernolle, Thijs Vergote, Ann Defour, Geert Spriet en Gino Tack, die al allemaal in de voorbije negen jaar tot Sint-Elooisdeken werden aangesteld. (Patrick D./foto FODI)

