Feestcomité Woesten viert opnieuw Roest’n Zomert

Feestcomité Woesten organiseert voor de derde keer Roest’n Zomert op zondag 30 juli vanaf 10 uur. Op de schuttersweide zal je er terecht kunnen voor heel wat plezier.

“Roest’n Zomert is tot stand gekomen, doordat we tijdens de coronacrisis geen kermis mochten organiseren en we toch iets wilden organiseren na de lockdown”, zegt het feestcomité Woesten, bestaande uit Jelle Lecluse, Chris Boone, Stefanie Braem, Donaat Blankaert, Tibo Sticker, Andy Vandenbroucke, Tim schoonaert, Gerdien Calliau en Bram Coppein.

“We zijn nu al toe aan de derde editie. De eerste maal was aan het voetbalplein en de tweede keer was in de schuttersweide. We organiseren door het jaar heen ook onze kermis, rommelmarkt en onze kerstmarkt. Dit jaar gaat het opnieuw door in de schuttersweide, bereikbaar via het Dorpshuis en Wulvestraat, parking op plein of langs n8.”

Springkastelen en foodtrucks

Roest’n Zomert vindt plaats op zondag 30 juli vanaf 10 uur. “Wat kunnen mensen allemaal verwachten? Drank, foodtrucks, springkastelen, muziek en wat kinderanimatie. Kinderen kunnen zich uitleven op twee grote springkastelen, zich laten schminken, knutselen, kennis maken met boogschieten… Ambiance en gezelligheid gegarandeerd.”