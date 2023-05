Feest op de rommelmarkt: Feestelijke jubileumeditie pakt uit met tal van activiteiten

Zondag 4 juni organiseert de Gezinsbond Lendelede voor de 20ste keer haar rommelmarkt. Dankzij de samenwerking met de cultuurdienst wordt het een feestelijke editie met op het Dorpsplein een kinderdorp, optredens, de draaimolen van Norbert Vroman en uiteraard heel veel kraampjes in de straten van het centrum.

Van ’s morgens 4 uur tot 17 uur kan je in de straten in en rond het centrum langs de vele kraampjes slenteren. Enkele honderden standhouders zullen er die dag hun waar uitstallen. Wie ook een standplaats wil, betaalt 5 euro per lopende meter en moet vooraf inschrijven. Dat kan nog tot eind mei.

“De Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht trekt enkele keren door de straten en in zaal Lindelei zorgen ze voor stoofvlees à volonté met frietjes. Volwassenen betalen 20 euro (1 drankje inbegrepen), kinderen onder de 10 jaar betalen 10 euro. Daarvoor moet je ook vooraf inschrijven bij de bestuursleden van de harmonie. De brandweer heeft een stand aan de lokale brandweerpost in de Winkelsestraat waar je kennis kunt maken met het werk van de lokale brandweer binnen de brandweerzone”, klinkt het bij de organisatie.

Kinderdorp

“Ter gelegenheid van deze twintigste editie sprongen de jeugd- en cultuurdienst van de gemeente bij. Zo komt er op het Dorpsplein voor het gemeentehuis een kinderdorp met springkasteel, schminkstand, een steltenloper en optredens. Een hele speciale attractie is de jongerenpercussiegroep Fanfakids uit Molenbeek. Een bonte mix van jonge kinderen en tieners die een mengeling van grootstedelijke muziekgenres spelen waarmee ze in Laag-Molenbeek, de Marollen en andere Brusselse volkswijken zijn opgegroeid. De groep deed al optredens in Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Marokko, Ghana, Togo en Benin en nam deel aan heel wat uitwisselingen met verschillende drum- en dansgroepen uit Afrika en Europa. Het zijn de internationale ambassadeurs van de Brusselse ketjes. Daarnaast treden De Tantekes op, twee zusters uit de regio die de toeschouwers altijd weten te charmeren.

Een andere attractie is de draaimolen van Lendeledenaar Norbert Vroman die al verschillende Belgische titels binnenhaalde. Kortom, de 20ste rommelmarkt van de Gezinsbond is er één om niet te missen!”

Inschrijven rommelmarkt via rommelmarkt@gezinsbondlendelede.be of 0477 23 54 25. Inschrijven stoofvlees met frietjes via 0475 36 28 89 of harmonie@kunsteneendracht.be. (Ivan Balliu)