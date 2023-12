Feest bij 45-jarige gaaiboldersclub De Sporthalvrienden

De gaaibolders huldigden in lokaal Ogierlande de koningen en kampioenen van het afgelopen seizoen. Centraal op de foto zit Wendy Schillewaert die zowel de titel van koningin als van kampioene in de wacht sleepte. Links van Wendy herkennen we Luc Lefere als koning van de club en rechts Miguel Declercq die jeugdkoning en jeugdkampioen werd. Algemeen kampioen Joost Lievens was verontschuldigd. De gemeentelijke trofeeën werden overhandigd door de schepenen Dimitri Carpentier en Frederik Sap. Rechtstaand poseren de bestuursleden Els Haelewyn, Ines Vanparys, Karine Lefere, Cyrian Deruytter, Cecile Hennin, Francky Demeulenaere en Laurens Deruytter. Gaaiboldersclub De Sporthalvrienden bestaat ondertussen 45 jaar. (foto EVG)