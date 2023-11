FC Sparta uit Wevelgem ontstond aan de toog van een jeugdclub: ruim veertig jaar plezier (en wachten op een titel)

FC Sparta uit Wevelgem is gevreesd en bemind in het amateurvoetbal in de Westhoek. Na meer dan veertig jaar nog altijd een club waar plezier primeert, hoezeer de ploeg na al die jaren ook smacht naar een eerste kampioenstitel. De Spartanen scheppen keer op keer nieuwe moed, wie weet lukt het dit jaar nog. En anders volgend jaar.

FC Sparta werd opgericht in 1982 aan de toog van jeugdclub Ten Goudberge. De enthousiaste pioniers waren Christiaan Soenen en Lieven Debonne.

“We waren klaar met de KSA-jeugdbeweging”, vertelt die laatste. “We kwamen vaak in de jeugdclub en hadden goede banden met de Chiro, waar ook heel wat voetbaltalent zat. En er was behoefte om onze tijd zinvol te besteden. Het is dan ook ongelooflijk dat FC Sparta nog altijd bestaat, nu ondertussen al meer dan veertig jaar.”

Sparta Pils

Om te voetballen moet je met minimum elf man zijn, maar gegadigden vonden ze al snel bij vrienden en vrienden van vrienden. “Voetbaltechnisch hoefde het niet zoveel te betekenen”, herinnert Lieven zich. Hij was meteen de eerste voorzitter en tevens rechtsachter van de ploeg. “Het was belangrijk dat je paste in het team.”

De initiatiefnemers kozen als naam FC Sparta. De naam heeft geen enkele link met andere teams, wel met bier. “We keerden ooit met de fiets terug van een KSA-kamp en stopten bij een cafeetje in Lichtaart, waar Sparta Pils werd geschonken, wellicht de slechtste pils ter wereld. Een naam voor onze nieuwe ploeg was gevonden!”

“Sommigen hebben nooit de echte naam van hun ploegmaats geweten”

De eerste shirtsponsor was JC Ten Goudberge, de wedstrijden werden gespeeld op een sinds lang verdwenen voetbalveld langs de Hoge Posthoornstraat. De modder werd weggespoeld met water uit een bassin.

De spelers ontgroeiden de jeugdclub, waarna vele cafés aan de mouw trokken van de enthousiaste bende die zich graag De Spartanen liet noemen. Van de jeugdclub werd verhuisd naar De Middenstand, en later verhuisden ze mee met kroegbaas Kris Vandenberghe naar café Alfa.

Populair in Westhoek

“Nog iets bizars”, herinnert Lieven Debonne zich. “We speelden meestal tegen ploegen uit de Westhoek. Terwijl er ook heel wat ploegen uit Kortrijk, Lauwe of Menen waren, trokken wij op verplaatsing naar Diksmuide, Veurne en Westouter. Bleek dat die ploegen daar zelf om vroegen, omdat Sparta altijd sfeer en volk meebracht en veel tère deed na de match (lacht).”

“Met de jaren haalden we vanzelfsprekend wat jeugdige versterking. Enkelen konden voetballen, anderen dan weer minder. De vriendschap was de rode draad. Er was ook één constante: allen kregen ze een bijnaam. In zoverre dat nieuwelingen nooit de echte naam van hun ploeggenoten hebben geweten.”

FC Sparta Alfa werd FC Sparta De Mythe, om uiteindelijk gewoon FC Sparta Wevelgem te worden.

De ploeg speelt nog altijd op zaterdag. Ieder weekend opnieuw met volle overgave om eindelijk die kampioenstitel te mogen vieren. “Ook dit jaar wordt het moeilijk”, bekent kapitein Bert Messely. “We staan wel derde, maar de eerste staat al negen punten voor. Jammer dat we verloren van Kachtem op de fandag. Jammer voor ons en voor de vele supporters die ons iedere week steunen.”

Op je donder

Het bestuur, met kapitein Bert, Arne Sinnesael, Toon Deprez (eerste trainer) en Piet Surmont (tweede trainer), zorgt ervoor dat de sfeer nog altijd optimaal is. “Iedere ploeg die het tegen ons moet opnemen, is gedreven”, zegt Bert. “Omdat wij ook een gedreven team zijn! Zelfs toen we lager geklasseerd stonden, maakte iedere ploeg kans om op zijn donder te krijgen.” Na de wedstrijd op SPWe trekken de spelers naar clublokaal De Barriere. Maar geen alcohol vóór de match, dat is de afspraak.

Ondertussen is er met MVC Sparta ook een minivoetbalploeg actief. Sparta speelt zijn thuiswedstrijden om 14.30 uur. Je kunt de club volgen via Instagram (SpartaWevelgem) of Facebook.