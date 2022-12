Fanfare Sint-Cecilia in Ruddervoorde huldigt muzikanten en leden

Op het ledenfeest van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia werden niet minder dan 19 muzikanten en bestuursleden gehuldigd.

Een houten erkenning voor vijf jaar muzikant was er voor Andreas Bisschop, Mark-Dave Rogiers, Arthur Jannes en Miel Piceu. Pierre d’Udekem en Willy Vandenheede kregen een tinnen erkenning voor tien jaar lidmaatschap. Voor hun 15 jaar trouw meespelen met de fanfare kregen Hanne Denaeghel, Jannie Denaeghel, Kris Denaeghel en Lucia Van Laethem een kristallen erkenning.

Charlotte Pattyn kreeg een zilveren aandenken voor haar 25 jaar lidmaatschap. Een parel erkenning was er voor Vivane Vandewoude, Bé Vanassche en Jan Depestel voor hun 35 jaar lidmaatschap. Een gouden erkenning was er voor Egied Maes voor 50 jaar muzikant. Daniel Degrande speelt reeds 60 jaar mee en krijgt een diamanten aandenken.

Dirigent

Bij de bestuursleden werden Freddy Devriese (25 jaar in het bestuur) Dany Paepe (35 jaar bestuurslid) en Christiaan Maes (40 jaar inzet in het bestuur) gehuldigd door Vlamo. Op het einde van de korte huldiging kondigde dirigent Bart Van Troyen aan dat hij, na het beëindigen van een soort interim contract, blijft als dirigent van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia in Ruddervoorde. (GST)