Fanfare Sint-Cecilia huldigt verdienstelijke leden en muzikanten

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia, die verleden jaar op een waardige manier het honderdjarig bestaan vierde, beleefde zaterdag haar jaarlijkse Sint-Ceciliafeest. Na een feestelijke optocht door de centrumstraten en het opluisteren van een misviering in de Sint-Columbakerk, trok het gezelschap voor het avondfeest naar Alta Ripa in Outrijve. Voorzitter John Lannoo dankte in zijn heel eigen stijl alle muzikanten, leden van het bestuur en Pro Musica. Na de feestmaaltijd zorgde DJ Thönder voor de muzikale omlijsting. Heel wat leden werden gehuldigd voor hun jarenlange staat van verdienste: Sophie Gardyn en Maxim Vanpanteghem (25 jaar muzikant), Claudine Vandebuerie, Sibren Vercruysse en Tom Goeminne (25 jaar muzikant), John Lannoo (25 jaar Pro Musica), Samuel Stockman, Tom Soete en Laurence Goeminne (35 jaar muzikant) en Koen Vanbecelaere (40 jaar muzikant). (DRD/foto DRD)