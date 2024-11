Familie Odul puzzelt het snelst in Zerkegem

Op initiatief van de Gezinsbond wordt er overal in Vlaanderen in de komende maanden samen gepuzzeld aan een puzzel van 500 stukken. De Zerkegemse Gezinsbond liet maar liefst 43 mensen puzzelen, de familie Odul bleek de snelste puzzelaar te zijn. “Bedoeling is om gezinnen samen te brengen in teams van maximum vier personen die dan zo vlug mogelijk een Jommekespuzzel moeten maken. Naar zaal Sarkoheem zakten maar liefst 12 teams af voor deze wedstrijd”, zegt Luc Damme van de Gezinsbond. “Net zoals vorig jaar was het de familie Odul die won en de puzzel klaar kreeg in een recordtijd van 32 minuten en 18 seconden. Haar jeugd heeft de familie Odul doorgebracht in Zerkegem. Joke Odul heeft nog altijd een band met Zerkegem aangezien ze lesgeeft in de plaatselijke school. Ze is ook nog een tijdje bestuurslid van de Gezinsbond geweest.” Op de foto herken je Tom Odul en zijn dochter en Joke Odul met haar zoon, die de puzzelwedstrijd wonnen. (PA/foto PA)