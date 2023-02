Eretekens uitgereikt op Barbaraviering

De jaarlijkse Barbaraviering van het brandweerkorps in Merkem vond plaats in Puur in Klerken. Tijdens deze viering werden Lucrèce Sap en Nadine Bailleul bedankt voor hun jarenlange dienst bij de brandweer. Daarnaast werden een aantal verdienstelijke leden van het korps met eretekens bedacht. Postoverste Lode De Keyser overhandigde, samen met schepenen Jeroen Vandromme, Tessa Vandewalle en Erik Verbeure, de eretekens. Kris Willaert werd Ridder in de Leopoldsorde en kreeg de Zilveren Palmen in de Kroonorde. Maarten Laleman ontving het brevet MO2. Voor Kris Weyne en Wouter De Keyser was het brevet B Delta. Jelle Labaere ontving zowel het brevet B Delta als het brevet Basiskader BO2. Ruben De Keyser ontving ook het brevet Basiskader B02. Joren Degraeve mocht het brevet basiskader B01 ontvangen. Het werd een geslaagde en ontspannen avond voor het hele korps. (ACK/foto ACK)