Elke inwoner van Sente kan zijn wandtegel aan de muur in ’t Senter zien hangen

Ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Sente wilde de werkgroep met dezelfde naam in buurthuis ’t Senter een muur vol wandtegels met zelfportretten van Sentenaren zien, het project ‘Sente ziet u’. “Als blijvende herinnering aan dit jubileum”, zegt Ann Gevaert.

“In mei van vorig jaar maakten leerlingen van de Vrije Basisschool al dergelijke tegels via workshops, maar door corona moesten we ermee stoppen. Nu zijn we opnieuw begonnen met de workshops.”

Zelfportret

Het project ‘Sente ziet u’ moet een blijvende herinnering achterlaten. “Katelijn Vanpoucke, die tekenles geeft aan de academie in Kortrijk en lid is van onze werkgroep, organiseerde vorig jaar in mei workshops schilderen met leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de VBS Sente”, vervolgt Ann. “Het was de bedoeling dat iedere leerling een zelfportret schilderde op een wandtegel. Katelijne bracht die dan samen in één wand in ’t Senter. Een herinnering voor altijd.”

De werkgroep moest door corona noodgedwongen stoppen met de workshops. “Nu herpakken we ons”, vervolgt Ann. “Katelijne leidde ondertussen een 8-tal mensen op om twee uur durende workshops te kunnen geven. Iedere Sentenaar kan daar aan deelnemen.”

“Je kan meedoen aan workshops in ’t Senter, verenigingen en vriendengroepen kunnen zelf workshops organiseren, gezinnen kunnen dat bij hen thuis doen… Er zijn tal van mogelijkheden. Het enigste wat je nodig hebt, is een foto van jezelf. En dan ga je op die workshop aan de slag met een wandtegel.”

Wie aan een workshop wil deelnemen of wie er één wil organiseren, moet inschrijven via de website www.sente.be, op de Facebookpagina PlaSent@ of via mail gvrtann@gmail.com.

Data workshops

De workshops ‘Sente ziet u’ in ’t Senter hebben plaats op volgende data: 25, 27 en 30 maart; 4, 13, 19 en 29 april; 3, 11 en 24 mei; 13 en 18 juni; 4,6 en 9 juli. “In september moeten alle tegeltjes aan de muur in ’t Senter hangen”, besloot Ann Gevaert.

(IB)