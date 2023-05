Elf nieuwe Ford Rangers zijn opnieuw klaar voor het redderseizoen aan de kust

Dankzij het verlengde partnership met Ford Unicars & Ford BeLux kan de West-Vlaamse kustreddingsdienst dit seizoen opnieuw 11 spiksplinternieuwe interventiewagens in gebruik nemen voor haar dagelijkse taken op het strand.

Op 25 mei werden de nieuwe Ford Rangers geleverd in Westende op het hoofdkantoor van IKWV aan de 10 hoofdredders en de algemeen directeur. In primeur krijgt de reddingsdienst bovendien de allereerste Rangers van het nieuwe model 2023. Een totaal nieuwe generatie Ford Ranger waarbij de ingenieurs en ontwerpers van Ford samenwerkten met klanten over de hele wereld om een pick-up te creëren waarop ze kunnen vertrouwen voor werk, gezin en ontspanning. “Met de uitgebreide input van klanten creëerden de ontwerpers een gedurfd, doelgericht koetswerkdesign en een gestroomlijnd, hoogtechnologisch en uitnodigend interieur. Een opgewaardeerd chassis en dito ophanging staan garant voor een uitstekend rijcomfort en weggedrag, of u nu rijdt met passagiers, een volle lading of een aanhangwagen”, aldus Thomas Vermeersch, ceo van Unicars.

An Beun, algemeen directeur: “Ook dit jaar kozen we opnieuw voor de 4×4 terreinwagens van het type Ford Ranger. Vorige twee zomers hebben de wagens zich al bewezen en we zijn ervan overtuigd dat ze ons ook dit jaar niet zullen teleurstellen.”

Interventiewagen

Tien Rangers worden voornamelijk ingezet als interventiewagen in elke kustgemeente, een elfde wagen wordt gebruikt door het secretariaat en zorgt onder meer voor een vlotte toelevering van het reddersmateriaal. De Rangers kregen net zoals vorig jaar bovendien een aangepaste bestickering: de inspiratie hiervoor werd gehaald uit het Battenburgpatroon. Dit is een patroon van gekleurde blokken met hoge zichtbaarheid dat voornamelijk gebruikt wordt om voertuigen van hulpverleningsdiensten aan te duiden. De reddingsdienst koos voor een rood/geel combinatie, dit in lijn met de internationale kleuren van de lifeguards. Bovendien werden op de dakdragers lichtbalken geïnstalleerd voor een nog vlottere herkenbaarheid en signalisatie bij een interventie.