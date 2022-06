Eernegemse traboldersclub ‘De Krabbers’ blijft ook na corona toonaangevend

De traboldersclub ‘De Krabbers’ uit Eernegem nodigde leden, vrienden en sympathisanten uit voor de viering van de kampioenen van 2021. In feestzaal Ter Velde in Aartrijke vierden ze zo maar eventjes 11 van de 14 behaalde Vlaamse kampioenstitels. Daarmee blijft het de meest toonaangevende club in het circuit. Het werd een late viering, maar door de coronadreiging werd ze tot nu uitgesteld.

“Wij moeten, gezien de leeftijd van onze leden, extra voorzichtig zijn met het virus”, vertelt voorzitter Wilfried Vanhoutte, die ook voorzitter is van de Vlaamse federatie.

Vier heren- en damesploegen

“Vandaar dat we gewacht hebben met de viering tot nu. We mikken vooral op jonggepensioneerden en door de lockdown de afgelopen periode is de rekrutering een beetje stilgevallen. We gaan dit nu opnieuw aanzwengelen door wedstrijden te organiseren waarbij men verplicht is een niet-aangesloten speler op te stellen.”

“Door corona zijn we een aantal leden kwijtgespeeld. Niet rechtstreeks door de ziekte zelf, maar sommige hebben een andere hobby gevonden of vonden zichzelf te oud worden. Toch hebben we nog steeds vier herenploegen en vier damesploegen in de competitie.”

Chris Moeyaert

Van de gelegenheid werd gebruikt gemaakt om Chris Moeyaert (88) te bedanken. “Achttien jaar geleden stapte hij samen met mij in het bestuur. Hij hielp ‘De Krabbers’ mee groot maken en houden, en neemt nu afscheid. Hij verhuist en gaat dichter bij zijn dochter wonen. Ik ben hem zeer erkentelijk en dankbaar voor wat hij al die jaren voor onze traboldersclub heeft gedaan.”

“We hebben op de viering ook de kampioenen vermeld. Dat waren Rita Vangeluwe, Johan Boysen en ikzelf die de bolder van het jaar werden binnen hun categorie. Andre Deschacht, Pol Willem, Rita Vangeluwe, Johny Heyndrickx, Johan Boysen en ikzelf werden ook nog Vlaams kampioen in verschillende disciplines.”

Grote finale

“Ook dit seizoen ziet het er weer goed uit. Zo wordt de grote finale dit jaar een Eernegems onderonsje. Daarin neem ik het binnenkort op tegen Erik Raes met de Vlaamse titel als inzet.”

Geïnteresseerden in trabollen kunnen contact opnemen met Wilfried Vanhoutte op 0478 35 31 75 of e.w.vanhoutte@gmail.com. Er zijn in de Klokkenput tweewekelijkse opleidingssessies voorzien vanaf 4 juli, op maandag vanaf 9 uur.