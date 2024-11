Echtpaar wint kaartingen bij Senioren Middengroepen

In ’t Goed ter Couteren vierde Senioren Middengroepen het jaarfeest, met tussenin ook huldiging van de kaartkampioenen. De vereniging telt 110 leden, onder wie 40 kaarters. Bij de dames won Charline Opsomer, gevolgd door Maria Vandekerckhove en Hilde Delporte. Bij de heren won André Vandekerckhove, gevolgd door Arsène Beernaert en Marc Eeckhout. Op donderdag 14 november begint het nieuwe kaartseizoen in De Ermitage in de Weststraat. De vereniging organiseert ook voordrachten, uitstappen, fiets-/wandeltochten, iedere eerste donderdag van de maand koffietafel met koekenbrood. De bestuurskern: Hilde Delporte, Frans De Witte, Francine Vanneste, Roland D’Hoore, Carina Declercq, Krista Crombez, Rosanne D’Hoop en Luc Bossuyt. (Patrick D./foto FODI)