Dynamic Dance School viert vijfde verjaardag met groot feest

Vijf jaar geleden startte Kimberly Wattier met de allereerste les van haar gloednieuwe Dynamic Dance School. Het werd een hobbelig parcours, want al snel gooide corona roet in het eten. Maar hun volhouden werd beloond, en op 23 november viert de dansschool haar vijfde verjaardag met een geweldig feest. Dat start met de kids party in de Witte Burg, met een optreden van Papa Chico om 14.15 uur en om 16 uur is het tijd voor de Loco Kids Disco. Ook kindergrime, glittertattoos en een ballonplooier staan op het programma. Het feest is gratis voor leden van de dansschool. Niet-leden betalen vijf euro. Voor ouders en begeleiding is het gratis tot 17 uur. Daarna wordt het verjaardagsfeest verdergezet voor alle dansers, hun familie en sympathisanten met Eat & Dance. Daarvoor zijn de tickets helaas uitverkocht. Kids Party: zaterdag 23 november vanaf 14.15 uur in feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke. (foto MVO)