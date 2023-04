DWS Confidum viert laat nieuwjaarsfeest in Klerken

Op zaterdag 25 maart kwamen spelers, bestuur en sympathisanten van DWS Confidum samen in OC Heuvelhuis in Klerken. Ze vierden er samen een laat nieuwjaarsfeest.

DWS Confidum is al meer dan 25 jaar actief in het Roeselaars minivoetbalverbond en komt momenteel uit in de derde klasse V. De vriendengroep uit Houthulst beleeft dit seizoen één van zijn betere.

De ploeg uit Houthulst won vorig jaar de Fairplay beker en hoopt dit jaar opnieuw kans te maken op die beker. Momenteel spelen ze voor de beslissing van het klassement in Play Off 2. OC Heuvelhuis zat afgeladen vol en de sfeer zat meteen goed.

(ACK/foto ACK)