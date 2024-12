Duyne Country Dancers sluiten 2024 af in stijl

De Duyne Country Dancers sloten het jaar af met een speciale linedancenamiddag in kerstthema. Goed gemutst en vol enthousiasme werd er voor één keer niet op country- maar op kerstmuziek gedanst.

“Countrymuziek staat momenteel weer volop in de belangstelling dankzij hedendaagse grote artiesten die het genre opfristen. En zodra je begint met lijndansen, raak je er helemaal aan verknocht. Het is ook een leuke hobby om in groep te doen”, zegt dansleraar Patrick Vandenberghe, alias Patje.

Duyne Country Dancers bestaat ondertussen al tien jaar. “Vanaf maandag 13 januari vliegen we er weer in, en naar aanleiding van ons tienjarig bestaan zal je ons geregeld te zien krijgen. Zo zullen we tijdens de vaste repetities op maandag af en toe ook eens een namiddagoptreden voorzien op het podium aan de Rontonde. Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom”, aldus Marleen Schillewaert, een fiere voorzitster. (WK/foto WK)