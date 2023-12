Duivenwacht Lendelede viert zijn kampioenen met heerlijk feestmaal

Ja, ze bestaan nog, de duivenliefhebbers. Ofschoon deze volkse sport het de laatste jaren heel moeilijk heeft om zijn ledenaantal op peil te houden, lijkt er toch een lichte kentering te komen. De vergrijzing is de grote oorzaak van de achteruitgang van de duivensport, maar gelukkig duikt er her en der toch nog een jongere of jong-gepensioneerde op die zijn kans wil wagen in de duivensport. Wellicht zijn de enorme bedragen die Chinezen neertellen voor een klasseduif daar niet vreemd aan. Wat de Lendeleedse duivenmaatschappij betreft, die heeft nog steeds de wind in de zeilen. Het ledenaantal blijft constant dankzij het aantrekkelijk aanbod dat het bestuur uittekent voor de jaarlijkse wedstrijden. Iedere duivenmelker van de maatschappij keek alvast uit naar de kampioenenviering, die gevierd werd met een heerlijk feestmaal in zaal Lindelei. Toch nog even de meest verdienstelijke en succesvolle duivenmelkers van vorig seizoen vermelden. In de categorie sprint waren Johan en Marc Vancoillie de uitblinkers. Johan Devos werd kampioen beneden Parijs. Francky Degryse is sprintkoning van de maatschappij en Philip Delaere de juni-kampioen. Ten slotte waren er nog de winnaars van de prijs Marie van de Kluisberg, namelijk Noel Libbrecht, Dominique Grymonprez en Johan en Marc Vancoillie. (foto CLY)