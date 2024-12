De koninklijke duivenmaatschappij ‘Elk zijn Recht’ bestaat honderd jaar. De vereniging, die momenteel 86 leden telt, werd voor deze gelegenheid dan ook op het gemeentehuis ontvangen.

Honderd jaar geleden werd duivenmaatschappij ‘Elk zijn recht’ boven de doopvont gehouden. “In al die jaren is er binnen de duivensport veel veranderd. Zo werden de resultaten vroeger manueel berekend en waren die pas na enkele dagen beschikbaar. Ondertussen gebeurt alles via de computer en kan men de uitslagen online raadplegen”, aldus schepen Emiel Debusseré (Lijst Burgemeester). Ondanks die gunstige evolutie heeft de duivensport het niet gemakkelijk in onze regio. De sport wordt voornamelijk beoefend door oudere mensen. “Het zijn stuk voor stuk mensen met een hart en vooral een passie voor de sport”, roemt de schepen van Sport hen.

Van 21 tot 98 jaar

Een van de clubs waar de duivensport nog vol passie beoefend wordt is ‘Elk zijn Recht’. De vereniging telt momenteel 86 leden. “De jongste is 21 jaar oud, de oudste is 98 jaar oud. Het aantal leden is wat gedaald in vergelijking met vroeger, maar we houden goed stand. We hebben leden uit eigen gemeente, maar ook uit buurgemeenten zoals Ardooie, Izegem of Lendelede zakt men af naar Rollegem-Kapelle”, aldus voorzitster Rita Jaecques. Zij speelt zelf niet met de duiven, maar zet zich al vijfentwintig jaar in voor de vereniging. Ruim tien jaar neemt ze inmiddels de taak als voorzitster van de club op zich. Haar man, Johan Dezitter, is secretaris van de club, en speelt wel met de duiven. De vereniging vindt haar thuis in café De Voerman, het clublokaal van ‘Elk zijn Recht’.

Van april tot oktober

Het seizoen van de duivensport ligt inmiddels achter de rug. “Vanaf 1 april tot en met het tweede weekend van oktober zijn er tal van wedstrijden. Momenteel is het dus wat kalmer, maar we maken werk van het binnenbrengen van de ledenlijsten en het bestellen van de ringen. We hopen er ook in 2025 een mooi seizoen van te maken.”