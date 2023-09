Duivenmaatschappij De Zwaluw viert eeuwfeest: “Meer dames dan heren in ons bestuur”

Duivenmaatschappij De Zwaluw in Vlamertinge werd opgericht in 1923. Na heel wat omzwervingen vindt de maatschappij een onderkomen in de oude burelen en toonzaal van de firma Roelens langs de Rodenbachstraat waarvan de firma Valcke Prefab Beton eigenaar is.

Het bestuur van De Zwaluw bestaat uit voorzitter Anne Leniere, secretaris Geert Maertens, penningmeester Dieter Vandromme, ondervoorzitter Clotilde Cappelaere en hulpsecretaris Nadia Temperville. “Voor het eerst in onze geschiedenis staat een vrouw aan het hoofd van de maatschappij en telt het bestuur meer dames dan heren”, vertelt voorzitter Anne Leniere. “We beschikken over een uitstekende locatie met veel plaats binnen en heel wat parkeergelegenheid. Het is niet meer evident om een café te vinden dat een duivenlokaal wil herbergen.”

Provinciaal bestuur

“Onze duivenmaatschappij bestaat niet op zichzelf. Het nationaal bestuur, de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond of KBDB, zetelt in Halle met Pascal Bodengien als voorzitter. Er is het provinciaal bestuur, de PE West-Vlaanderen, waarin een driekoppig bestuur de plak zwaait en elk lid van het bestuur ondersteunt. Voor ons lokaal is dit Wim Logie uit Poperinge. Vanuit de KBDB wordt alles geregeld: van duivenvluchten toekennen, toezicht houden op het lossen van duiven, regelingen treffen voor het vervoer met de betrokken vervoersmaatschappijen, dopingcontrole – want sommigen durven verboden producten aan hun duiven geven –, andere fraude bij de liefhebber thuis opsporen tot tussenkomen in geschillen via de duivenrechtbank. Elke duivenmelker moet lid zijn van deze KBDB via één maatschappij. Zo zitten wij momenteel aan 49 leden.”

Geen constateur meer

“Vroeger werd gewerkt met de bekende ‘constateur’ waarin de gummiring van de duiven na de vlucht werd ingebracht”, vervolgt Anne Leniere. “In het lokaal rekende de ‘uitslagmaker’ uit welke duif het vlugst had gevlogen. Nu kun je met een paar klikken op de computer berekenen wie de eerste is en de uitslag uitprinten. Sommige liefhebbers blijven zelfs wachten in het lokaal tot ze die kunnen meenemen naar huis. Bij anderen wordt de uitslag gemaild.”

“Door het nieuwste constateersysteem, het Pas-systeem, moet de duivenmelker zelfs niet thuis zijn om zijn duiven te registreren, alles wordt met dat elektronisch systeem geregeld. Die liefhebbers moeten zelfs niet naar het lokaal komen. Duivenmelkers zie je enkel nog tijdens de inkorving. Vroeger zat het café na de thuiskomst overvol, werd er door de liefhebbers zelf gerekend en gespeculeerd over de uitslag. Tussen pot en pint werd er gerekend, gelachen, kwamen de sterke verhalen naar boven, werden afspraken gemaakt om na de volgende kweek een paar duifjes te schenken aan iemand die minder goed speelde, maar werd er vooral gedronken op de goede afloop. Eveneens werd het verdriet om het slecht spelen naar de achtergrond gedronken.”

Belgische top

“Ons duivenlokaal is geëvolueerd van een snelheidslokaal naar een lokaal dat enkel de grote halve fond, de fond en de zware fond speelt. Dit betekent dat we elke donderdag duiven inkorven vanaf half mei tot en met half september voor deze vluchten. Dit jaar hebben we ook vijf nationale fondvluchten die op woensdag worden ingekorfd en zes internationale vluchten, de zware fond, die op maandagavond de grote mand ingaan. Deze worden dan op vrijdag gelost, alle andere op zaterdag. Op het merendeel van de fond en de zware fond behoren we tot de top van België qua aantal ingekorfde duiven.”

“Dit seizoen hebben we op drie vluchten het meeste duiven van België ingekorfd, iets waar we natuurlijk heel trots op zijn. Vanuit heel West-Vlaanderen komen er liefhebbers bij ons inkorven op de zware fond. Het bestuur hoopt nog vele jaren op dit elan verder te kunnen gaan en zal zich blijven inzetten zodat deze mooie volkssport verder kan beoefend worden”, besluit Anne Leniere.