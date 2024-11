Duikersklub bestaat 50 jaar

Onlangs werden de leden van de Roeselaarse Duikersklub ontvangen op het stadhuis van Roeselare om er gehuldigd te worden voor het 50-jarige jubileum. Burgemeester Kris Declercq en schepen van Sport Piet Delrue overhandigden er aan voorzitter Lieven Declercq een mooi aandenken voor het jubileum van de duikersclub.

De Roeselaarse Duikersklub ontstond in 1974 na veel moeite en gelobby, maar ondertussen zijn we vijftig jaar verder en kan de club terugblikken op heel wat mooie momenten.

“Vijftig jaar van avontuur, kameraadschap en een gedeelde passie voor de onderwaterwereld, dat is iets om trots op te zijn”, opent Lieven Declercq, voorzitter van de Roeselaarse Duikersklub. “Toen onze club in 1974 werd opgericht, hadden onze oprichters een visie: een gemeenschap creëren waar duikliefhebbers samen konden komen, hun vaardigheden konden verbeteren en de wonderen van de onderwaterwereld konden ontdekken. Vandaag, vijftig jaar later, kunnen we met zekerheid zeggen dat die visie werkelijkheid is geworden en zelfs is overtroffen.”

Gedurende deze jaren heeft RDK talloze duiken gemaakt, van in de kalme wateren van de Oosterschelde en Noordzee tot de exotische riffen en diepe wrakken van verre bestemmingen. “We hebben nieuwe leden verwelkomd, vriendschappen gesmeed en onvergetelijke herinneringen gecreëerd”, aldus Lieven. “Onze club is niet alleen een plek om te duiken, maar ook een tweede thuis voor velen van ons.”

Grote impact

“We hebben een fantastisch vijftigste jaar beleefd met vele activiteiten zoals onder meer de spaghettiavond, Watercolers, de Batjes en de Muziekkwis. Maar we kijken ook vooruit. Met de technologische vooruitgang en de groeiende bewustwording rond het belang van het milieu, hebben we de kans om een nog grotere impact te maken. We willen blijven leren, ontdekken en onze passie delen met de volgende generaties duikers. Op naar 100 jaar RDK en nog vele jaren van duikavonturen die voor ons liggen”, besluit Lieven. (RV)