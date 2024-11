Dubbelslag voor Xavier Defever bij De Lustige Lijnvissers

De Lustige Lijnvissers vierden het einde van het seizoen en dat was meteen ook het signaal om de kampioenen in de bloemetjes te zetten. Xavier Defever sloeg de dubbelslag: hij werd kampioen en koning en haalde dit jaar 54,5 kilogram vis boven. Marc Deknock werd tweede met 45,7 kilogram en Bernard Baillieu werd met 39,8 kilogram de derde op het podium. De club telt ruim twintig leden en vist in de Ieperse Vestingen en de IJzer. Het seizoen liep over tien wedstrijden. Voorzitter Danny Louchaert en secretaris Rudy Verfaillie blikken samen met de andere leden tevreden terug op het afgelopen seizoen. (foto EF)