Donkere wolken boven De Reigervrienden: “Heel jammer, maar we vinden geen opvolgers meer en dan houdt het op”

Het bekende Wijkcomité de Reigervrienden draagt de Wijk de Reiger in Ichtegem, hoe kan het ook anders, een warm hart toe. Al vele jaren organiseerde het tal van activiteiten, met als belangrijkste een aantal wielerwedstrijden. Het overblijvend vijfkoppig bestuur geeft nu te kennen er na de wielerwedstrijden in maart mee te willen stoppen. Dit is een domper op de reputatie van Ichtegem als wielergemeente, met nog twee koersen die dreigen weg te vallen. Ook een aantal organisaties die zorgen voor het gezellig samenzijn zou dan verdwijnen.

“Alles draait inderdaad wel een beetje rond die wielerwedstrijden”, vertelt Francky Galle (65), die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester combineert. “Traditioneel organiseren we ook een wandeltocht, een tractorentreffen en een kaas-en wijnavond om onze kas te spijzen. Dat moet dan helpen om de wielerwedstrijden te betalen. Daarnaast konden we altijd rekenen op heel wat gulle sponsors die ons toelieten een aantal koersen te organiseren.”

Dagje ouder

“Er zijn een aantal redenen die het ons bemoeilijken om verder te doen. Ten eerste wordt ons bestuur al een dagje ouder. Met Noël Sys (77), Freddy Lingier (77) en Fernand Mattheus (71) zitten we met drie, krasse weliswaar, zeventigers in ons bestuur. Die mensen zien het vele werk niet meer zitten. Tel daar nog eens bij dat het sleutelfiguren zijn binnen het bestuur, dan beseffen we dat het moeilijk wordt om iemand in de plaats te vinden.”

We vinden minder vrijwilligers en hebben minder inkomsten maar de kosten stijgen

Personeel inhuren

“Dat hebben we vorig jaar trouwens aan de lijve ondervonden bij de kaas- en wijnavond en bij het tractorenfestival. Terwijl we nog altijd kunnen rekenen op heel wat deelnemers, hebben we voor die twee evenementen zelf personeel moeten inhuren. Dus, met uitzondering van de wielerwedstrijden, waar we helpende handen te over hebben, vinden we nog maar moeilijk vrijwilligers. Daarenboven hebben we vorig jaar, bij de kaas- en wijnavond gemerkt dat de belangstelling verminderd is. We wijten dat aan de naweeën van corona. We horen dat andere verenigingen met hetzelfde probleem kampen. De opbrengt was dan ook heel wat minder.”

Geen verjonging

“Doorheen de jaren hebben we tal van activiteiten georganiseerd, tot een zomerfestival toe. Naast het dalend aantal vrijwilligers en de dalende inkomsten van enkele activiteiten worden we ook geconfronteerd met de stijgende kosten voor de organisatie van een wielerwedstrijd. Het gemeentebestuur heeft wel een substantiële verhoging aan de organisatoren van wielerwedstrijden toegekend. Maar anderzijds vereist men meer van de medische begeleiding, dus zijn er ook meer kosten. Er moeten ook meer seingevers ingezet worden. En die mensen komen soms ook niet meer voor 10 euro. Jammer dus dat het zover is moeten komen. De verjonging die we voor ogen hadden, lukt maar niet. Het is ook een stuk folklore die wegvalt, maar als niemand de fakkel wil overnemen, wordt het einde verhaal voor de Reigervrienden”, zo vreest voorzitter Francky Galle.