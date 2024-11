Dolfijnen zwemmen 24 uur voor vzw Re-Member

Net zoals vorig jaar verbindt de Wevelgemse zwemclub ‘De Dolfijnen’ haar warme eindejaarsactie aan een zwemmarathon. In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt er 24 uur gezwommen. De opbrengst gaat naar vzw ‘Re-Member’.

“Vorig jaar was Swim4life absoluut een groot succes”, vertelt Rik Slosse van de Wevelgemse Dolfijnen. “In die zin dat we tijdens de vorige editie overrompeld werden door het aantal deelnemers.”

“De zwemmarathon duurde acht uur waarin in totaal meer dan duizend kilometer werd gezwommen. Door de vele geïnteresseerden hebben we beslist om dit jaar gedurende 24 uur te zwemmen.”

“We starten al op vrijdagavond 29 november om 20 uur. Dan springen de deelnemers die 24 uur zullen zwemmen, het water in. We rekenen dat ze gemiddeld twee kilometer per uur zullen zwemmen. Om 21 uur gaan we dan van start met een twaalf uur durende estafette.”

Duik in het verleden

Iedereen is welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 november in De Zwemkom in de Menenstraat. Tussendoor, van 21 tot 9 uur ‘s morgens en van 12 tot 20 uur kunnen er vrije afstanden gezwommen worden. Ook de minder getalenteerde zwemmers komen dus aan hun trekken.”

“Dat de club gedurende 24 uur zwemt betekent een sprong naar het verleden. Zovele jaren geleden, toen de eerste zwemmarathons plaats vonden in Wevelgem, duurde het zwemfeest ook een etmaal lang.

Net zoals vorig jaar wordt er gezwommen ten voordele van Re-Member, een Wevelgemse vzw die zich richt naar personen die psychisch kwetsbaar zijn, en hun familieleden.

Al 200 deelnemers

Vorig jaar werd er 3.500 euro ingezameld. Swim4life bezieler Curt Deschepper noemde het toen al de beste editie ooit. Meteen sprak hij de vrees uit dat het in de toekomst wellicht niet meer beter kon, want meer dan 170 zwemmers schreven zich toen in.”

“Dat record kan zomaar gebroken worden, nu reeds hebben zich al 200 deelnemers ingeschreven die tussen de 500 meter en de 50 kilometer zullen zwemmen. Wat het resultaat zal zijn wordt bekend gemaakt op 11 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie. Zeker is dat het opnieuw een warme actie wordt.

Swim4life op vrijdag 29 en zaterdag 30 november.