Doenige denkers winnen eerste puzzelkampioenschap Gezinsbond

De Gezinsbond van Reninge organiseerde op 19 oktober voor de allereerste keer een puzzelkampioenschap. Er namen 15 ploegen deel die zo snel mogelijk een Jommekespuzzel van 500 stukjes moesten maken. Elk team koos ook een ludieke groepsnaam in de stijl van de Jommekesstrips. De familie Deturck alias ‘De doenige denkers’ slaagden erin om de puzzel af te werken in een tijd van 31 minuten en 25 seconden. De familie Carette deed dat in 46 minuten en 16 seconden. De vriendinnen Lynn en Loth Wyckaert en Marthe en Hasse Dewilde strandden op de derde plaats. Zij hadden 47 minuten en 10 seconden nodig. Alle ploegen mochten de puzzel mee naar huis nemen. Op de foto bovenaan van links naar rechts Jeroen Beuselinck, Danny Merveillie, Kathleen Vandooren, Lieselotte Vergote, Koen Carette, Femke Deturck, Magali Decramer, Mauro Deturck, Levi Deturck, Loth Wyckaert, Lynn Wyckaert, Marthe Dewilde, Hasse Dewilde, Renaat Devos, Liesbeth Gunst en Jeannine Soetaert en onderaan Francine Snick, Lars Carette en Oona Beuselinck. (KVCL/gf)