Dit jaar kan je in Roeselare een fruitboom bestellen voor Valentijn

Op zaterdag 11 februari is het opnieuw zover. Dan delen burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare, in samenwerking met Stad Roeselare, weer liefdesbomen uit in aanloop naar Valentijn.

“Dit jaar worden er fruitboompjes bedeeld. Je kan kiezen tussen een laagstam appelboom, een laagstam perenboom of een laagstam pruim. Heb je geen plaats (meer) voor een boom? Kies dan voor het pakket kleinfruit dat bestaat uit een witte en een rode aalbes, zwarte bes, framboos en een braam”, horen we van schepen Michèle Hostekint.

“Fruit uit je tuin is op vele vlakken een meerwaarde! Fruitbomen zorgen niet alleen voor heerlijk gezond fruit maar lokken ook vogels, geven schaduw, werken mee aan onze strijd tegen de klimaatopwarming, verbeteren de biodiversiteit én maken dat het aangenaam vertoeven is in de tuin.”

Je kan jouw boompje of kleinfruit bestellen tot en met woensdag 1 februari op www.meerbomeninroeselare.be. Jouw nieuwe fruitboom of kleinfruit haal je af op zaterdag 11 februari aan de liefdeschalet op De Munt tussen 13.30 uur en 17.30 uur.

De Liefdesbomen zijn een samenwerking van burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare en Stad Roeselare en werd mede mogelijk gemaakt door Proximity van Be Planet.