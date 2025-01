Dirk Verwilst neemt afscheid van verenigingen

Naar jaarlijkse gewoonte werden de voorzitters en de secretarissen van de Meulebeekse verenigingen uitgenodigd voor een drink in het gemeentehuis. Het was meteen ook het afscheid van Dirk Verwilst als burgemeester.

“Onze verenigingen zijn de zuurstof die ons leven rijker maakt. Ik dank dan ook alle aanwezigen hier voor zijn of haar vrijwillige inzet. Jullie hebben gebouwd aan een boeiende toekomst. We weten heel goed dat koken geld kost, een vereniging in stand houden, kost centen. Om die reden hebben we met het bestuurscollege nooit geaarzeld om jaarlijks zo’n 161.000 euro subsidie aan onze verenigingen te schenken. We zullen ons straks blijven inzetten om vanuit de oppositie met volle overtuiging verder te werken voor Meulebeke.”

Gemeente in beweging

Namens alle verenigingen nam Geert Tallieu het woord. “Meulebeke hebben we steeds gekend als een gemeente in beweging, een gemeente die bruist van activiteiten, een gemeente waarin sportclubs, culturele verenigingen, jeugdbewegingen, seniorenclubs,…. een warme thuis vonden en nog steeds vinden. Onze verenigingen verstevigen het samenhorigheidsgevoel, ze voelen zich gewaardeerd door het beleid. In naam van alle Meulebeekse verenigingen zeggen we ‘dankjewel’ aan het afscheidnemend bestuur. We zullen blijven bewijzen dat ‘Meulebeke, een gemeente in beweging’ geen loze slogan is”, besloot Geert Taillieu. (LB)