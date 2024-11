Dirk Noppe is deken Landelijke Gilde

Op zaterdag 30 november viert de Meulebeekse Landelijke Gilde het feest van haar patroonheilige Sint-Elooi. Zoals de traditie het voorschrijft wordt dan de deken van de Landelijke Gilde in de bloemetjes gezet. Dit jaar valt de eer Dirk Noppe uit de Bonestraat 53 in Meulebeke te beurt.

Dirk Noppe volgt als deken Jan Baekelandt op. Dirk Noppe werd op 21 oktober 1968 geboren in Tielt als zoon van Paul Noppe en Annie Depreitere. Dirk heeft nog een broer Chris en een zus Christelle. Paul en Annie mogen de Meulebeekse pioniers genoemd worden van de champignonteelt. Na zijn lagere schooljaren trok hij naar het Land- en Tuinbouwinstituut in Tielt. Daarna was het tijd om het vaderland te verdedigen. Dirk was gekazerneerd in Weiden nabij Keulen. Toen zijn legerdienst er op zat, was het tijd om thuis de handen uit de mouwen te steken.

Liefde in de KLJ

Hij maakte dankbaar gebruik van de kennis van zijn ouders om zich verder te verdiepen in die boeiende champignonteelt. Ondertussen vond hij tijdens zijn vrije uren ontspanning in de plaatselijke KLJ-afdeling. Samen met zijn vrienden bezochten ze alle KLJ-fuiven in onze regio. Zo gebeurde het dat Dirk in Oostrozebeke de ware liefde ontmoette in de persoon van Ann Duyck, bestuurslid van de Oostrozebeekse KLJ. Dirk en Ann trouwden op 7 augustus 1993 en namen de zaak over van Paul en Annie.

Zo’n 7 jaar geleden startten Dirk en Ann met de teelt van biologische oesterzwammen. “Het was een hele omwenteling maar we slaagden in ons opzet”, zegt Dirk. Ann en Dirk hebben drie kinderen: één dochter, Laura en een tweeling, Olivier en Gauthier. Op zaterdag 30 november ontvangen Dirk en Ann, familieleden, vrienden en collega’s bij hen thuis om 14 uur. Het avondfeest heeft plaats in het OC Vondel. Het start om 19.30 uur en wordt muzikaal opgeluisterd door dj Infinity. Op zondag 1 december is er om 10.30 uur een eucharistieviering in de Sint-Amanduskerk in Meulebeke die in het teken staat van deze Sint-Elooisviering. (LB)