Dirk en Monique zijn kampioenen bij de Engelkaarters

De Engelkaarters zetten onlangs tijdens het jaarlijkse feestmaal de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes. Dirk Catteeuw kaartte de meeste punten bijeen en is de nieuwe kampioen bij de heren. Hij won ook de koningstitel. Bij de dames behaalde Monique Dezwarte de kampioenstitel. Yvete Coupillie (afwezig op de foto) werd koningin. De Engelkaarters starten het nieuwe seizoen op vrijdag 24 januari om 19.45 uur in clublokaal café De Engel in de Hogebrugstraat 25 in Lo. De maandelijkse kaartavonden vinden telkens de vierde vrijdag van de maand plaats. (KVCL/gf)