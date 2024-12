Dieter Callens is opnieuw kampioen bij KSV Deerlijk: “Al zeven jaar geen rit gemist”

Wielertoeristenclub KSV Deerlijk blikte terug op een geslaagd seizoen. Tijdens het eindejaarsfeest werd hulde gebracht aan de nieuwe kampioen. De hoogste eer was dit jaar weggelegd voor Dieter Callens, die voor de derde keer in vijf jaar tijd met de hoogste onderscheiding mocht pronken.

“We hebben ons in het voorbije jaar kunnen opwarmen aan 2.611 fietskilometers en dat verwarmen was in het begin van het seizoen best letterlijk te nemen”, blikt voorzitter Patrick Van Laere terug. “Ondanks de soms barre weersomstandigheden werd toch geen enkele rit afgelast. Er zitten duidelijk veel flandriens bij onze clubleden. 2024 was best een uitdagend jaar. De klassiekers, de marathon- en bergrit waren bijzonder pittig.”

Kilometervreter

“Met namen als eindbestemming wisten we immers dat we maar weinig vlakke fietskilometers mochten verwachten. Eddy Sergeant is nu onze nieuwe nummer één in de ranking ‘Meeste km sinds 1970’. Onze kilometervreter heeft nu 84.561 km op de teller staan en neemt daarmee de fakkel over van Luc Destoop.”

“Onze club telde dit jaar 66 leden. We mochten Frederic Sabbe, Joachim Deleersnyder, Tom Verleyen, Thomas Vercaemst en Remi Tarras als nieuwe leden verwelkomen. Er stonden in 2024 welgeteld 30 ritten op het programma. Goed voor een totale afstand van 2.611 km. Drie leden misten het voorbije seizoen geen enkele rit: Dieter Callens, Xavier Dekeyster en Ludovic Coreelman. Dieter Callens werd primus in de nevenproef en werd hierdoor de nieuwe clubkampioen.

Honger niet gestild

Het is zijn derde titel in vijf jaar tijd. De jongste zeven jaar miste hij zelfs geen enkele rit. “De honger is nog niet gestild”, stelt Dieter Callens. “Ik heb het helemaal naar mijn zin in de club. Volgend seizoen wil ik nog eens voor de titel gaan. Al zal dat niet gemakkelijk worden, want ook Frank Devos wil nog eens met die eer aan de haal gaan…” Het team van Frank Devos met Xavier Dekeyster, Vincent Vandevelde, Tony Eggermont, Rainer Neirinck, Olivier Vanwijnsberghe, Frank Devos, Dick Deleersnijder, Piet Vanderbeken, Koen Harinck, Ward Vandemaele en Filip Latomme werd primus in het ploegenklassement.