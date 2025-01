Diabetes Liga bedankt vrijwilligers voor hun onbaatzuchtige inzet

De Diabetes Liga Roeselare bedankt de vele vrijwilligers voor hun ongelooflijke inzet en harde werk om de missie van de Diabetes Liga te ondersteunen tijdens een etentje in ‘t Katelijnenhof in Roeselare. “Als Diabetes Liga zijn we ontzettend trots dat we een beroep kunnen doen op zoveel vrijwilligers die hun hart en tijd geven aan de Liga”, klinkt het bij Marleen Verbrugghe. “Ze zijn onmisbaar. Het werk van de vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd en heeft een grote impact op de organisatie.” Het eerstvolgende evenement van Diabetes Liga Roeselare heeft plaats op 15 maart: Agrotopia, een bezoek aan het onderzoeks- en innovatiecentrum in Roeselare met gids en degustatie. (RV/gf)