Desselgemse Wielertoeristen organiseren voor de 18de keer DDW Classic

Op zaterdag 15 en zondag 16 april kunnen honderden wielerliefhebbers opnieuw hun hart ophalen voor een cyclotocht en een mountainbiketocht, georganiseerd door de Desselgemse Wielertoeristen.

Voor de cyclotocht zijn er vier afstanden: 35, 65, 95 of 135 km. Voor de mountainbiketocht kan er gekozen worden voor 35, 45, 60, 75, 90, 105 of 120 km. “Het traject van 35 km is haalbaar voor alle leeftijden”, vertelt Maarten Dewaele namens DDW. “Ideaal om met heel het gezin mee te fietsen.”

De start en aankomst zijn in OC De Coorenaar Georges Coornaertdreef 7 in Desselgem, naast de sporthal. Achteraf kan er worden uitgeblazen in de Arrivée DDW, waar ook niet-fietsers kunnen genieten van de grote tap en een kleine hap.

Alles wordt in gereedheid gebracht om opnieuw te zorgen voor twee dagen fietsplezier op racefiets of mountainbike. Naar traditie worden de vrouwen bij aankomst verwend met een gratis glas cava rosé. De dorstige mannen worden dan weer gelaafd met een degustatie van een Desselgemse Dikke Jan.

Info: www.ddwclassic.be of op de Facebookpagina van DDW Classic.