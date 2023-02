Derde editie van De Slimste Mens van Brugge lokt 117 quizploegen: Oostkustleeuwkes zijn de allerslimste

Quizploeg De Oostkustleeuwkes, met onder meer Bruggelingen Hannes Soenens en David Vanholsbeek, werd op zaterdag 11 februari de winnaar van de derde editie van De Slimste Mens van Brugge. “De top drie was enorm aan elkaar gewaagd”, zegt sterkhouder David.

De Slimste Mens van Brugge werd voor het eerste georganiseerd in 2019 door Comedyshows, de bekende entertainment-organisator en promotor die vooral bekend is van comedyvoorstellingen. “Ik werk zelf bij Comedyshows, nu onderdeel van Groep 24, en liet me tegenover zaakvoerder Pieter De Wulf eens ontvallen dat ik in mijn vrije tijd vaak deelneem aan quizzen”, vertelt de Brugse organisator Bart Steyaert.

“Ondernemend en enthousiast als altijd stelde hij voor om vanuit het bedrijf zelf een quiz te organiseren en ik kreeg de eer om daarin het voortouw nemen. De eerste quiz was een feit in 2019 en de tweede kwam er in 2021.” De quiz vond plaats in het indrukwekkend decor van de grote stadshallen in het Belfort van Brugge en kon al vlug rekenen op een ruim aantal deelnemende ploegen van telkens vier personen.

“In 2022 kregen we het niet tijdig georganiseerd, maar dit jaar stonden we er dus opnieuw voor een derde editie. Het bedrijf, Groep 24, had zelf te veel werk met een resem aan andere projecten, maar ze gaven me de toelating om met het concept in eigen naam verder te gaan”, zegt Bart Steyaert.

“Je leest de krant anders en gaat meer op details letten”

“Het was opnieuw een succes met maar liefst 120 ingeschreven ploegen waarvan er 117 effectief opdaagden. De quiz bestond uit 10 rondes met telkens een rode draad of verborgen tips om de antwoorden te vinden. De thema’s van de vragen lopen altijd door elkaar. De moeilijkheidsgraad zou ik gemiddeld durven noemen. Slechts acht ploegen haalden de helft niet.”

De Oostkustleeuwkes behaalden de eerste plaats met de indrukwekkende score van 168 op 182. “Die ploeg was aanvankelijk samengesteld uit mensen van de kust, Knokke-Heist. Zij kenden elkaar van supermarkt Delhaize, vandaar de naam”, vertelt David Vanholsbeek, een van de twee Brugse deelnemers in de ploeg, die beroepshalve als jurist bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten werkt. “Maar van de originele bezetting zijn er niet veel meer over.”

Studeren

“Met onze ploegje gaan we wekelijks of zelfs vaak twee keer per week quizzen. Het is dus wel behoorlijk intens. Deze quiz in Brugge was zeker spannend want de top drie eindigde binnen de drie punten van elkaar. Of ik studeer voor zo’n quiz? Ik zou het geen studeren noemen, maar je leest bijvoorbeeld wel de krant anders door te letten op weetjes die vaak aan bod komen in een quiz”, besluit David.

(PDV/foto DC)