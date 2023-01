Dentergem brengt hulde aan de sportkampioenen

Het gemeentebestuur van Dentergem heeft zijn sportkampioenen van het voorbije jaar gehuldigd en onder andere de titel van sportman en -vrouw van het jaar uitgereikt.

Zowel damesvolleybalploeg Amuvo als voetbalclub FC Wymar werden in de bloemetjes gezet omdat ze vorig jaar kampioen speelden. Ook wielertoeristenclub Ontspanning Verenigt werd in de kijker gezet, maar dan omwille van zijn vijftigjarig bestaan. Koen Warlop van Volleybalclub Dentergem is uitgeroepen tot Laureaat van Sportverdienste. Hij werd in het seizoen 2014-2015 secretaris van de club en in de jaren daarna ging het aantal leden spectaculair de hoogte in, met als gevolg een stijging van het aantal leden in competitie. Door de stipte en correcte administratie van Koen werd de club aanzien als dé referentie van de West-Vlaamse volleybalbond. Niettegenstaande zijn afscheid als bestuurslid staat Koen nog steeds paraat voor wie zijn hulp nodig heeft.

In de categorie ‘G-sport’, die sport voor mensen met een beperking in de kijker zet, trok Dries Van Lancker aan het langste eind. Op de Special Olympics in Louvain La Neuve behaalde hij de tweede plaats bij de 1.500 meter lopen en wandelen in zijn categorie. Nog beter was zijn eerste plaats in het softbalwerpen.

Beloftevolle jongeren

Er werden ook enkele beloftevolle jongeren gehuldigd. Ilona Dhaenens (14) is Belgisch kampioene op de 60 meter indoor atletiek en mag zich outdoor provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioene 100 en 200 meter bij de cadetten noemen. Broer en zus Siebe (12) en Lentel (10) Maene namen deel aan het BK Wakeboard in Cerfontaine en werden kampioen in hun jeugdcategorie. Sam De Boever (14) is dan weer tot Vlaams kampioen trampolinespringen verkozen.

Sportvrouw/-man

Sportvrouw van het jaar is danseres Talya Haustrate (18). Ze werd twee keer Vlaams kampioene in de categorieën clipdance 1 en 2, behaalde ook een bronzen en zilveren medaille op het BK en een gouden medaille bij de Beker van België. Ze haalde het van medegenomineerde Jade Lenaers (21), die als wielrenster op de weg een paar mooie topplaatsen reed.

De Sportman van het jaar is geen onbekende. Niels De Clerck is door deze krant immers ook al tot Krak van Dentergem verkozen. Ondanks zijn polsbreuk reed hij een schitterend seizoen en behaalde hij 7 top 10-plaatsen na internationale UCI-koersen. Hij behaalde drie overwinningen. Hij haalde het van Joran Barra (19), die onder andere op het Vlaams kampioenschap Judo vijfde werd in de categorie U21 (- 60 kg)