Dekens Davy en Simon tellen af naar Sint-Elooisfeest in Wingene

De Wildenburgse Sint-Elooisgilde telt volop af naar zaterdag 30 november want dan is het feest. Dit jaar zijn Davy Quintyn en Simon Segaert de dekens van dienst, samen met het bestuur van de looigilde kijken zij uit naar het feestprogramma dat al vanaf 10 uur ‘s morgens van start gaat.

Het Sint-Elooisgebeuren wordt in de Wingense parochie Wildenburg reeds vele jaren trouw in ere gehouden en dat is dit jaar niet anders. Op zaterdag 30 november gaat het feest van start met een gebedsviering in de Sint-Joriskerk waarbij meteen ook de dekens zullen aangesteld worden.

Vorig jaar werd Simon Segaert (31) verkozen tot deken door Robin Algoedt. “In 2004 was mijn vader, Philip Segaert, deken van Sint-Elooi in Wildenburg”, geeft Simon mee die dus van kleins af aan kennis maakte met het Looigebeuren. “Ik vier zelf toch al mee sinds m’n 16de, ik ben altijd lid geweest van KAJ en hecht veel waarde aan sociaal contact”, gaat Simon verder die als zelfstandig elektricien werkzaam is en sinds een tijdje op de Hille woont met vriendin Romy De Gryse, maar hij is wel afkomstig uit Wingene en school liep in Wildenburg.

Davy Quintyn (48) werd op zijn beurt vorig jaar verkozen tot deken door Jimmy Schelstraete. Hij is een geboren en getogen Wildenburger en jarenlang trouw lid van KLJ. Davy geniet zo al vele jaren mee van het Looifeest. Hij woont nog steeds in Wildenburg met partner Daisy Verschuere en zoon Brent (10). “Ik hou van samen zijn en feest vieren, ik kijk er naar uit om van het looifeest een mooie dag te maken”, besluit Davy die als zelfstandig loodgieter werkt.

Studio Space

Naar goede jaarlijkse traditie gaat het gezelschap om 13 uur aan tafel in Gasthof Wildenburg. Vanaf 19.30 uur zijn ook de dames welkom om mee aan te sluiten op de receptie die aangeboden wordt door het bestuur en de dekens om vanaf 21.30 uur met Studio Space een gezellig avondfeest in te zetten. (KDV)