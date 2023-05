De zUndagsrijders halen recordbedrag binnen voor KOTK: “We zijn zo fier als een gieter”

De zUndagsrijders uit Wielsbeke zamelden maar liefst 11.844 euro in voor Kom Op Tegen Kanker. Van 18 tot 21 mei neemt deze vriendenbende deel aan de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker.

Drie acties brachten de totale opbrengst op een onverhoopt bedrag van bijna 12.000 euro. “De Kerstmarkt leverde de zUndagsrijders een slordige 1.000 euro op”, steekt Marc Lambrecht van wal. “Ook het Mexicaans themafeest van Philippe Soens op de Monteberg tijdens Gent-Wevelgem bracht 1.500 euro in het laatje. De zwemmarathon zorgde voor maar liefst 9.000 euro. Hier zijn we ongelofelijk gelukkig mee. Dit overtreft onze stoutste dromen. We kregen zoveel positieve reacties op de zwemmarathon dat de laatste zondag van de paasvakantie in 2024 al met stip in onze agenda staat.”

Volgende editie

“Om deel te nemen aan de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker is een bedrag nodig van 5.500 euro. Dat hebben we dus ruimschoots overschreden. Dit werkt zo aanstekelijk dat we al bezig zijn met de volgende editie, misschien met een ander concept om nog meer mensen te bereiken. Niet enkel het zwemmen, maar ook de bus bij het zwembad leverde een goeie 600 euro op. Hier zijn we met het hele team van de zUndagsrijders mee bezig geweest, maar we moeten Frank Bruyneel, die zijn schouders onder dit evenement zette, extra bedanken. Dankzij hem is het een groot succes geweest. Ook de gemeente en de sportdienst waren heel tevreden. Er kwamen mensen afgezakt die niet eens wisten dat daar een zwembad was. Een voltreffer voor iedereen dus.”

Goed voorbereid

“Volgend weekend is het moment aangebroken, de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. We zijn met 8 fietsers die telkens 125 kilometer voor hun rekening zullen nemen. We zullen goed voorbereid aan de start verschijnen. Zo hebben we een transportwagen voor onze fietsen. Er zal telkens iemand aanwezig zijn. Dit is de ideale voorbereiding voor de 500 kilometer, een uitdaging die Clint Delaere aangaat. Wij steunen en begeleiden hem met zijn challenge op 1 juli. Ook hier zijn we laaiend enthousiast over”, vertelt hij. “Het is heel belangrijk dat we dit goede doel blijven steunen. Kanker is een smerig beestje dat ongenadig toeslaat. Iedereen kent wel iemand die er mee te maken heeft. Maar we willen naast het inzamelen van geld ook de nadruk leggen op het belang van sporten. We willen iedereen aanzetten tot een gezondere levensstijl. Ook ik blijf mezelf uitdagen. Zo neem ik over een week deel aan het Best Fest Festival in Mallorca. Deze zomer zwem ik van De Panne naar Oostende, goed voor 25 kilometer”, besluit Marc.