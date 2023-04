De Zilveren Vloot omarmt de lente

De Zilveren Vloot, de seniorenafdeling van de Gezinsbond Rumbeke, verwelkomde recent de lente. Traditiegetrouw gaat die door in de tuin van bestuurskoppel Christine Vanhee en Arnold D’haene. De weergoden waren hen dit jaar niet goed gezind, want het was eerder herfst dan lente.

De drink ging noodgedwongen binnen, in de vroegere Hollebol winkel, door met aperitiefhapjes en broodjes. Davy Depraetere zorgde voor de muzikale noot. Ludo Camerlynck, voorzitter van de Zilveren Vloot, stelde Goedele Desmet en Els Tanghe voor. Sinds het begin van dit jaar zijn zij de nieuwe voorzitter en secretaris van de Rumbeekse afdeling. Wilfried Deruyttere is nu ondervoorzitter. (AD/foto SB)