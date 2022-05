De Wingense wielerschool geeft wielerlessen aan jong talent

Team Sport komt naar voor met een leuke en nieuwe lessenreeks voor jonge wielertalenten. In samenwerking met Flandriens van de toekomst kunnen kinderen en jongeren voortaan wielerlessen volgen in sportpark de Zwaluw in Zwevezele.

“Gemeente Wingene is een sportieve gemeente met een ruim aanbod aan diverse sportmogelijkheden”, vertelt schepen van Sport Jens Danneels. “De Wingense wielerschool is iets nieuws en iedere donderdag kunnen er voortaan wielerlessen gevolgd worden.”

“Op het sportpark de Zwaluw in Zwevezele zullen de wielertrainingen plaatsvinden. Het sportpark biedt met zijn autovrije asfaltpaden een veilige omgeving om jongeren te laten kennismaken met de wielersport. Deze lessen komen tot stand in samenwerking met Flandriens van de toekomst.”

Praktisch

Lesgever Jelle Neirinck uit Tielt zal de trainingen geven en kinderen en jongeren bijsturen waar nodig. Jelle was vroeger zelf renner en is dus de ideale lesgever. Iedere donderdag zijn er twee afzonderlijke sessies. Eentje voor recreanten of beginners met geboortejaar 2015 tot 2008 en eentje voor gevorderden en vergunninghouders met geboortejaar 2013 tot 2008.

“Iedereen met een fiets en een helm is klaar om deel te nemen aan de lessenreeksen”, vult Jelle aan. “Alle kneepjes van het vak worden deskundig aangeleerd. We willen jongeren laten warm maken voor de sport en wie weet kunnen we ze op die manier klaar stomen om met wielersport te starten”.

De eerste lessenreeks start op donderdag 12 mei en loopt tot donderdag 14 juli. De tweede lessenreeks start op donderdag 18 augustus en loopt tot donderdag 13 oktober. De reeks voor recreanten start om 17 uur en eindigt om 18 uur. De reeks voor gevorderden start om 18 uur en eindigt om 19.30 uur. De eerste lessenreeks kost 45 euro en de tweede lessenreeks kost 40 euro. Bij inschrijving voor beide lessenreeksen betaalt men 70 euro.

(NS)