De Verenigde Vrienden huldigen hun kampioenen

De vinkensport is nog altijd heel levendig in Oostrozebeke. De sport is weliswaar teruggevallen op één maatschappij, maar die telt nog altijd een behoorlijk aantal leden. Eén van die jaarlijks weerkerende activiteiten is de kampioenenviering in lokaal Vrij Polen. Na het hoofdgerecht werd even halt gehouden om de kampioenen en laureaten te huldigen. De kampioenen konden huiswaarts keren met een lekkere fruitmand. Die waren voor koning van de maatschappij Franky Roelstraete, Kampioen Luc Debacker, vrouwelijke kampioenen Dorine Vervaecke, kampioen 80% Jean-Pierre Demarez, Kleine koning Benny Roelstraete, kleine kampioen Wim Mervylde, kampioen 70% Marc Derhoore en kampioen 60% Marijke Salembier. (CLY/foto CLY)