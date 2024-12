De Pandoerkaarters organiseren kampioenschap

Op zaterdag 28 december organiseert kaartersclub De Pandoerkaarters voor het eerst een kampioenschap bieden en manillen in het Firtelhof. De club, met als thuisbasis café Jeruzalem in Machelen, bestaat al decennialang maar had tot nog toe geen eigen groot kaarttornooi. Daar hopen De Pandoerkaarters nu verandering in te brengen.

“We werken voor onze activiteiten veel samen met de kaart- en teerlingclub Sint-Hubert uit het nabijgelegen Grammene”, zegt lid van de Pandoerkaarters Wouter Claeys. “Zij organiseren vaak grote kaartingen en dit wilden we met onze club ook doen. We hopen dat ons tornooi de eerste editie van een jaarlijkse traditie kan worden.”

Het kampioenschap begint om 14 uur, deelnemen kost vier euro per persoon. Een herkansing is inbegrepen voor wie de eerste ronde geëlimineerd wordt. De teams worden willekeurig geloot. De Pandoerkaarters geven nog mee dat wie wil leren bieden, een minder populair en iets ingewikkelder kaartspel dan manillen, altijd terecht kan bij de club. (JF)