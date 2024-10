De Oostkampse Goudvink viert zijn kampioenen

De Oostkampse Goudvink vierde op hun jaarlijkse vogeltentoonstelling in de Raat ook de kampioenen van het voorbije seizoen.

De titel van algemeen kampioen en clubkampioen was voor Frederic Verleene. Hij behaalde ook de titel in de klasse O.G. met de vijf beste parkieten en de vijf beste exoten. De kampioen Oostkampse Goudvink met drie vogels is Marc Declerq geworden.

Oreil Focquaert is dan weer de kampioen vijf beste inlandse vogels geworden. Partrick Ducheyne eindigde als eerste in de klasse vijf beste kruisingen en in de klasse vijf beste kwartels en duiven. Nico Baes was tevreden met zijn titel bij de vijf beste kanaries. De trofee van de gemeente Oostkamp en de schaal KBOF was voor Koert Fiers. Marc Naessens en Frederic Verleene gingen aan de haal met de trofee ‘speler met de meeste vogels’.

(GST/foto GST)