De Molenzangers vieren hun koningin en kampioenen

Alle leden van vinkenmaatschappij De Molenzangers uit Kuurne spraken af in Taverne Leiemeers voor de jaarlijkse bekendmaking van hun koning, kampioenen en laureaten.

Dit jaar was het echter geen koning, maar een koningin die werd gekroond. Deze titel viel Chantal Herpoel te beurt met haar vogel Jarno, die in totaal 2.448 liedjes bracht. Ook de titel van eerste kampioen werd door een vrouw ingepalmd. Ursula Opbrouck was dan ook trots op haar vogel Borrequito, die maar liefst 1.891 keer zijn deuntje zong.

De tweede kampioen was Geert Claerhout, wiens vogel Cactus goed was voor 1.449 liedjes. Binnen de familie Claerhout viel ook Marleen Claerhout in de prijzen: ze werd eerste laureate met vogel Pedro, die 1.147 liedjes ten gehore bracht. Dirk Tallieu eindigde als tweede laureaat dankzij zijn vogel Geertje, die 951 liedjes zong.

Ten slotte werd de voorzitter van De Molenzangers, Patrick Bossuyt, ook in de schijnwerpers gezet. Hij behaalde de titel van kleine kampioen met zijn vogel Jeepie, die 686 liedjes produceerde. De viering was ook het ideale moment om Patrick Bossuyt en zijn vrouw te bedanken voor hun onophoudelijke inzet voor de club. (BRU)