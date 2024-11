De Lichtzangers vieren kampioenen

Vinkenmaatschappij KM De Lichtzangers zette hun kampioenen voor 2024 in de bloemetjes. Koning werd Ivan Cleppe met vogel Pieter, de prinselijke titel was voor Andre Banckaert met vogel Thomas. Lieva Deman werd kampioen met vogel Tjoepke en Marleen Van Hamme vice-kampioen met vogel Sven. Sonja Borms werd kampioen bij de vrouwen met vogel Witje. Kampioen 75% was Etienne Waerniers met vogel Bazil. Vinkenmaatschappij K.M. De Lichtzangers uit Ruiselede bestaat volgend jaar 160 jaar, een moment dat ze niet zomaar willen laten voorbijgaan. Volgend jaar verhuist de club van ’t Fonteintje naar café De Nieuwe Muide in de Aalterstraat. (GGM/foto GGM)