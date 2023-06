De langste toog in de geschiedenis van het BK wielrennen: handige kaart met overzicht van de drankstandjes van de verenigingen

Wie het BK wielrennen zondag op tv zal volgen, zal er niet naast kunnen kijken. De drankstandjes die langs het parcours staan vormen samen bijna één langgerekte toog. In de centra van de Izegem, Emelgem, Kachtem en Ingelmunster komt er ook telkens een fandorp. Met op de Grote Markt in Izegem de startzone, in Ingelmunster staat alles natuurlijk in het teken van Forza Lampaert.

Starten gebeurt op de Grote Markt waar ook de voorstelling van de renners plaatsvindt. De lokale rondes maken ook telkens een passage over de Grote Markt. De streep is getrokken in de Ambachtenstraat in Izegem.

Hieronder een overzichtje van de plaatsen waar je even halt kunt houden, gebaseerd op de aanvragen die binnenliepen bij het stadsbestuur. Her en der organiseren bedrijven ook nog festiviteiten op hun privédomein of zullen families ook feesttentjes in de tuin bovenhalen.

Op maar liefst 32 plaatsen zijn verenigingen actief. In de Ambachtenstraat net voor de finish zijn langs de ene kant de vip-tenten van Flanders Classics geposteerd, langs de andere kant is er een publiekszone. De renners vertrekken vanuit het centrum via Sint-Eloois-Winkel en Gullegem richting Heuvelland, ze komen terug in Izegem via Rumbeke en nemen zo de Sasbrug.

1. De Grote Markt

• Waar: Grote Markt.

• Wie:aan de westzijde van markt breiden de cafébazen hun terrassen uit, aan de oostzijde komt Kopje Koffie en daarnaast drank- en eetstandjes in een samenwerking tussen de uitbaters van De Grote Markt, De Koornmarkt, De Playa en Catering Verkindere.

• Wat: eten en drinken à volonté.

• Voor wie: voor de horeca-uitbaters.

• Opvallend: bij de voorstelling van de renners zal centraal op de markt een corridor gemaakt worden met nadars. Die nadars verdwijnen daarna, zodat de Grote Markt één groot publiek terrein zal worden.

2. Stadsfanfaren

• Waar: ruimte voor het Goederenstation.

• Wie: Koninklijke Stadsfanfaren.

• Wat: bar met frisdrank, pintjes en wijn.

• Voor wie: algemene werking van de vereniging.

• Opvallend: naast de stand van de muziekvereniging zal Christophe Soete met zijn ijskreemkar in de vorm van een brandweerwagen ijsje verkopen.

3. De Keurslager

• Waar: parking naast Keurslagerij Rik en Ann, Gentsestraat 51.

• Wie: Maxim Verfaillie en vriendin Emily Castelein.

• Wat: pintje, frisdranken, hamburgers en braadworsten. Er komt ook een groot scherm.

• Voor wie: voor de toekomst van het jonge koppel.

• Opvallend: ook de ouders van Maxim, slagerskoppel Rik en Ann, zullen paraat staan.

4. Ontmoeting en Ontspanning Kanker

• Waar: Vlietmanstraat 4 (aan rotonde met Gentseheerweg-Italianenlaan).

• Wie: Ontmoeting en Ontspanning Kanker, vereniging die (gewezen) kankerpatiënten samen brengt en laat bewegen.

• Wat: courante dranken maar ook Koers-bier, sangria, koffie en versnaperingen én pistolets om de hongerige magen te stillen.

• Voor wie: voor de werking van de vereniging.

• Opvallend: voor de kinderen zal er een visput zijn. Er zullen ook gezelschapsspelletje in het thema wielrennen te koop aangeboden worden.

5. Fandorp Emelgem

• Waar: Emelgemseplein, Emelgem.

• Wie: Chiromeisjes, Old Car Drivers, ’t Huzeke, Oudercomité Sint-Pieter, Femma, KWB, Samana, Archontiko en De Kerels.

• Wat: fandorp met partytentjes waar je niets te kort kan komen van eten en drinken.

• Voor wie: de Emelgemse verenigingen.

• Opvallend: de winst wordt met een verdeelsleutel, volgens het aantal helpende handen, verdeeld onder de deelnemende verenigingen.

“Voor het BK doen wij de prijzen omlaag, een pintje kost slechts 2 euro” (Julie Velghe, café ‘t Bloemgat)

6. KTC Isis

• Waar: hoek Prinsessestraat-Kapelstraat, Emelgem.

• Wie: tennis- en padelclub KTC Isis.

• Wat: courante dranken en hamburgers/braadworsten.

• Voor wie: jeugdwerking KTC Isis.

• Opvallend: het zijn de broertjes Tuur en Vic Herreman, zonen van KTC Isis-eigenaar Herbert, die er de lead nemen.

7. Voix-si Voix-là

• Waar: Ingelmunstersestraat 8, Emelgem (’t Kartouchke).

• Wie: Vocaal ensemble Voix-si Voix-là, 13 zingende dames met een afwisselend repertoire (met de nadruk op Nederlandstalig).

• Wat: bar met alle dranken, taart en koffie.

• Voor wie: het ensemble, dat spaart voor een eigen piano.

• Opvallend: er is een pronostiek waarvoor de helft van de inzet voor de winnaar is, er is een ‘proper toilet’ en misschien wordt er wel gezongen.

8. De Ermitage

• Waar: Weststraat 55, Ingelmunster.

• Wie: uitbaters tearoom De Ermitage, naast het rusthuis.

• Wat: drankjes en artisanale ijsjes.

• Voor wie: De Ermitage.

• Opvallend: de uitbating van De Ermitage is dezelfde als die van Cultuurcafé De Leest, dat ook een stand heeft op het BK.

9. Markt Ingelmunster

• Waar: Marktplein, Ingelmunster

• Wie: supportersclub Forza Lampaert en enkele cafébazen.

• Wat: een feestdorp met alles erop en eraan. Een groot scherm zorgt ervoor dat niemand iets moet missen, voor de kinderen is er ook animatie voorzien. Enkele cafébazen zetten ook hun terras rond het Lampaert-land zodat het centrum één grote fanzone zal worden.

• Voor wie: de kas van Forza Lampaert en van de cafébazen.

• Opvallend: twee jaar geleden ontplofte Ingelmunster toen Yves Lampaert voor eigen publiek BK tijdrijden werd, wat als…

10. De Mandelfietsers

• Waar: Bruggestraat 291, Ingelmunster.

• Wie: De Mandelfietsers, een wielertoeristenclub met 180 leden.

• Wat: eten en drinken à volonté. Groot scherm en terras.

• Voor wie:de medewerkers, sponsors en andere genodigden. Niet publiekelijk toegankelijk.

• Opvallend: De Mandelfietsers willen reclame maken voor Mandel Classic van 2 en 3 september.

11. en 12. ’t Bloemgat

• Waar: Bloemgatstraat 3, Ardooie.

• Wie: Julie Velghe en Michaël Devos.

• Wat: in de weide voor het café staat een viptent die al zo goed als uitverkocht is. Na 17 uur is de tent ook publiek toegankelijk. Verderop ter hoogte van de Reperstraat wordt ook een bierkar neergepoot waar ook Kasteel Rubus Framboise zal geschonken worden.

• Voor wie: café ’t Bloemgat.

• Opvallend: pintjes en frisdranken kosten er slechts twee euro, zowel in de bierkar als in de tent. “De meesten doen hun prijzen omhoog, wij doen ze omlaag”, zegt Julie.

13. Café De Wandeling

• Waar: kruispunt Vijfwegen op de nieuwe parking.

• Wie: café De Wandeling van Pieter Debackere ligt net buiten het parcours in Ardooie en herlokaliseert zich voor een dag in Emelgem.

• Wat: tapwagen met alle dranken en braadworsten.

• Voor wie: voor de café-uitbating.

• Opvallend: voor de dames (en ook ook voor de heren uiteraard) is er een toilet voorzien.

14. De Lanteern

• Waar: Kachtemsestraat 152, op de parking van Marc Sintobin, de vroegere uitvaart- en taxidienst.

• Wie: Toneelgilde De Lanteern.

• Wat: wielercafé waar op zaterdag al dj’s voor de sfeer zorgen, op zondag een bar met drankjes en snacks en een groot scherm.

• Voor wie: de Kachtemse toneelvereniging.

• Opvallend: De Lanteern dat ook actief is op Kachtem Ommegang ontwikkelt een eigen initiatief dat ook twee dagen in beslag neemt.

15. Vlaams Belang

• Waar: Kachtemseplein.

• Wie: het Vlaams Belang.

• Wat: bar met terras voor het provinciaal VB-lokaal.

• Voor wie: de VB-kas.

• Opvallend: op het BK zullen dus ook Vlaamse Leeuwen te zien zijn.

16. De Verenigde Bar

• Waar: Kachtemseplein Kachtem.

• Wie: in het weekend van het BK is er ook Kachtem Ommegang. Onder meer het oudercomité van de Sint-Vincentiusschool, koor Canto Rosso, jeugdvoetbalploeg VVEK, de Kachtemse Chiro’s, Markant… slaan de handen in elkaar.

• Wat: je kan er van alles drinken, onder meer het Kwaremontbier.

• Voor wie: de Kachtemse verenigingen.

• Opvallend: de bar zal zich situeren in een open circustent.

De Kachtemse verenigingen bundelen de krachten, voor Kachtem Ommegang, maar ook voor de Verenigde Bar.

17. Sint-Jansverering

• Waar: ter hoogte van de ingang van het kerkhof in Kachtem.

• Wie: werkgroep Sint-Jansvereniging.

• Wat: bar met de courante dranken.

• Voor wie: opbrengst gaat naar het in stand houden van de Sint-Jansverering.

• Opvallend: richten zich eigenlijk op bedevaarders, niet op het wielerpubliek. Maar iedereen is welkom.

18. Fans van Alec

• Waar: Zandstraat, Izegem.

• Wie: supportersclub Alec Segaert, de Lendeleedse U23 die al bij de profs meerijdt.

• Wat: bar met frisdrank, bier en wijn en ook aanbod aan pasta.

• Voor wie: de fanclub.

• Opvallend: ook de supporters van Florian Vermeersch beloofden langs te komen.

19. HBC Izegem

• Waar: voor Castle Line, Ambachtenstraat 47.

• Wie: Handbalclub Izegem.

• Wat: bar, foodtruck en reuzenscherm Ook vipgedeelte voor genodigden.

• Voor wie: algemene werking van de club die zopas promoveerde naar de BeNe-League.

• Opvallend: omdat de stand op de aanrijroute naar de finish ligt, passeren de dames en heren drie en vijf keer, elders op het parcours is dat er eentje minder.

20. Spel zonder Grenzen

• Waar: Ambachtenstraat 24 (Verf & Co).

• Wie: medewerkers Spel zonder Grenzen.

• Wat: bier, frisdranken en hamburgers.

• Voor wie: spaarpot van Spel zonder Grenzen.

• Opvallend: al 40 ploegen zijn ingeschreven, maar er zijn nog plaatsjes voor 8 juli. (meer info op www.szg.be).

21. Festival Pedal (KSA)

• Waar: Ambachtenstraat 22, op de site van Houthandel Vanhaverbeke.

• Wie: KSA Izegem.

• Wat: KSA slaat de tenten op op 100 meter van het parcours, onder de noemer Festival Pedal mikken ze al vanaf 10 uur op de mensen die het wielerfeest niet willen missen. Naast eten en drinken kun je er ook genieten van enkele dj-sets.

• Voor wie: de algemene werking van KSA Izegem dat nog een nieuwbouw aan het afkorten is.

• Publiek: ja.

• Opvallend: bij regenweer kunnen alle activiteiten naar binnen verhuisd worden, maar dat zal allicht niet nodig zijn.

22. Bij familie Blouwe

• Waar: Abelestraat 76.

• Wie: de ouders van profrenner Louis Blouwe.

• Wat: drankjes voor de genodigden (niet publiek toegankelijk).

• Voor wie: vrienden, familie en andere genodigden zoals (oud-)ploegleiders.

• Opvallend: Louis Blouwe hoopt zich via een ontsnapping in de kijker te rijden.

23. Kon. Blauwkoppen

• Waar: Abelestraat 64 en 86.

• Wie: vinkenvereniging de Koninklijke Blauwkoppen.

• Wat: ijsjes op het huisnummer 64, braadworsten en droge vissen aan huisnummer 86.

• Voor wie: de kas van de vinkeniers.

• Opvallend: eerste keer dat de vinkenvereniging op zo’n event intekent.

24. De Barakke

• Waar: Abelestraat 36.

• Wie: Frederic Hochepied en Bert Deplae.

• Wat: er komen twee ‘barakken met drank’ en ook enkele foodtrucks.

• Voor wie: de Barakke-mannen.

• Opvallend: Jens Debusschere, de voormalige Belgisch kampioen, rijdt zijn laatste wedstrijd in Izegem en komt dat met zijn fans vieren bij de Barakke. Ze krijgen een afgebakende zone om te feesten.

25. Bij Stekie

• Waar: hoek Abelestraat, Oekensestraat, Roeselaarsestraat.

• Wie: David Stekelorum en zijn entourage.

• Wat: een klein tentendorp waar van alles geserveerd wordt van dranken.

• Voor wie: STV Events.

• Opvallend: na de koers ook optredens van Johny Montero, Kris Wills en Angelo Martinez.

26. fans Warre Vleirick

• Waar: Roeselaarsestraat 375.

• Wie: Kris Vleirick en Sofie Demuynck.

• Wat: koffie, taart, braadworsten en de gebruikelijke cafédranken.

• Voor wie: voor de bij de beloften koersende zoon Warre.

• Opvallend: café staat op de privé-oprit van het koppel, aan de scoot- en bikeshop passeert het peloton net niet.

27. De Planckaerts

• Waar: Roeselaarsestraat 335 (tankstation Toon).

• Wie: fans van profs Baptiste en Edward Planckaert.

• Wat: namiddag eten en drinken voor de fans die ingeschreven zijn.

• Voor wie: streven geen winst na.

• Opvallend: de meeste supporters komen met de bus van uit Rollegem (bij Kortrijk).

28. Cultuurcafé Leest

• Waar: Sint-Jorissstraat 62 (voor zaal ISO).

• Wie: Francis Leman van Cultuurcafé De Leest.

• Wat: de courante dranken. Geen eten omdat de buren van de Tribes en Mandel United dat al voorzien.

• Voor wie: cultuurcafé De Leest.

• Opvallend: Super Flandrien 8 wordt er geserveerd. Wie er drie nuttigt, krijgt een Flandrien petje of bidon.

29. Izegem Tribes

• Waar: Sint-Jorisstraat 62 (voor zaal ISO).

• Wie: American Footballteam Izegem Tribes.

• Wat: frisdranken, bier en hamburgers.

• Voor wat: voor de aankoop van materiaal voor de sportclub.

• Opvallend: de Tribes spelen haast letterlijk een thuismatch. Ze staan opgesteld naast het terrein waar ze hun thuiswedstrijden afwerken.

30. KFC Mandel United

• Waar: Sint-Jorisstraat 64.

• Wie: voetbalploeg Mandel United.

• Wat: drankstand, cocktailbar en warme beenhesp.

• Voor wie: de jeugdwerking van Mandel United.

• Opvallend: er is picon te verkrijgen. De voetbalclub wil ook in beeld (van de helikopter) komen door iets te doen op het voetbalveld.

31. Congregatie

• Waar: Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, Izegem (College).

• Wie: de Koninklijke Harmonie van de Congretatie.

• Wat: bieren, frisdrank en koffie.

• Voor wie: de opbrengst wordt gespaard voor het nieuwe lokaal dat er binnen enkele jaren moet komen.

• Opvallend: er staan ook vier tv-schermen aan het halve maantje voor de entree van het College.

32. Noord-Zuidraad

• Waar: Sint-Tillostraat ter hoogte van de Wereldwinkel.

• Wat: drankjes waaronder het bier van Mama Kivu, barbecueworsten en ‘s middags een warme maaltijd waarvoor inschrijven noodzakelijk is.

• Wie: de verenigingen van de Noord-Zuid-raad sloegen de handen in elkaar voor dit initiatief.

• Voor wie: de opbrengst wordt verdeeld onder de verenigingen.

• Opvallend: de Sint-Tillostraat zal verkeersvrij zijn, een speelparadijs voor de kinderen. Er komt ook een toiletwagen.