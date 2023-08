De Krombeekse Pedaaltrappers organiseren eetfestijn en gezinsfietstocht

WTC De Krombeekse Pedaaltrappers vzw viert z’n 50ste verjaardag. Om die verjaardag te vieren organiseren ze op vrijdag 1 september een eetfestijn en op zondag 3 september een gratis gezinsfietstocht.

“Op vrijdag 1 september organiseren we vanaf 19 uur een eetfestijn naar keuze. In de aanbieding: varkens-côte à l’os, koude vis- en vleesschotel en vegetarisch. Volwassenen betalen 25 euro en kinderen tot 12 jaar betalen 15 euro”, zegt voorzitter Yvan Vandecasteele. “Het eetfestijn vindt plaats in de polyvalente zaal in camping – stal ’t Bardehof, Barlebuizestraat 8 in Krombeke. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of via 0477 60 39 75. Graag inschrijven vóór 25 augustus.”

Gezinsfietstocht

De vereniging WTC De Krombeekse Pedaaltrappers vzw telt zo’n 70-tal leden en wekelijks gaan ze – heren en dames – op pad. Op dinsdagavond trekken de vrouwen erop uit voor een midweekrit en zondagvoormiddag is er de gemengde rit. “Op zondag 3 september is er een gezinsfietstocht voor iedereen en de deelname is gratis. Inschrijven is wel verplicht en kan vanaf 13.30 uur in camping – stal ’t Bardehof. Gezamenlijk wordt er daar gestart om 14.30 uur. De afstand is 33 kilometer langs rustige wegen. Er is een rustpauze voorzien met gratis drankje. De voorziene terugkeer is om 17.30 uur. Pechdienst is verzekerd en elke deelnemer is gratis verzekerd tegen ongevallen.”