De Koninklijke Lindezangers vieren hun kampioenen

Naar jaarlijkse gewoonte vierden de Koninklijke Lindezangers hun kampioenen van het voorbije seizoen. Traditiegetrouw werd er eerst een bezoek gebracht aan het monument voor de overleden vinkeniers. Dit jaar werd er helaas afscheid genomen van trouwe leden Arsene Devlieger en Daniel Vandenabeele. Daarna volgde een receptie en na het ondertekenen van de diploma’s kon voorzitter Rony Daneels overgaan tot de eigenlijke huldiging van de kampioenen. De koningstitel ging naar Daniël Devos met vogel Karel. Het kampioenschap werd gespeeld over zes ritten, met winnaar vogel Billie van Fabrice Moeykens. Kampioen 80 procent werd Rony Daneels met vogel Koos. Kampioen 70 procent werd Marc Poelvoorde met vogel Hapkin. De Lindezangers zetten ook de verbondskampioenen in de bloemetjes: Bart Vandaele met vogel Snow is daar kampioen. Kampioen 60 + werd Joke Constant met vogel Harley, kampioen 40 procent is Christine Windels met vogel Robbe. Verdienstelijk bestuurslid is dit jaar Noël Vlaminck. Avibo-voorzitter Gino Welvaert en zijn echtgenote Tania kregen nog een mooi boeket bloemen, net als ondervoorzitter Marnix Moerman en echtgenote Linda en regellegger Urbain Poelvoorde. (vadu/gf)