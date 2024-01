De Klaver organiseert negende keer quiz in Beernem

Op vrijdag 26 januari kan je in O. C. De Kleine Beer deelnemen aan een quiz ten voordele van ontmoetingscentrum De Klaver in Beernem.

De mensen van Covias nemen voor de negende keer het initiatief om de quiz te organiseren, al krijgen ze hulp van quizmasters met ervaring. “We starten stipt om 20 uur en je kan deelnemen in groepjes van vier. Wellicht ronden we rond 22 uur af”, vertelt Lisa Demeyer van Covias. (AVH)