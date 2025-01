De IJzermanillers vieren Ivan en Martine

Het seizoen van kaartclub De IJzermanillers zit erop. Na de laatste wedstrijd in clublokaal café-feestzaal De Pypegale in Reninge werden de winnaars in de bloemetjes gezet. Bij de heren was Ivan Pillaert de beste, bij de dames kaartte Martina Blondeel de meeste punten bijeen. Zij mogen zich een jaar lang koning en koningin van de IJzermanillers noemen. Op de foto vooraan Guido Deruyter, koning Ivan Pillaert, koningin Martina Blondeel en Albert Devos en rechtstaand achteraan Paul Vermeersch, Noël Arteel, uitbaatster van de Pypegale Els Delefortrie, Marc Vervisch, Jef Bossaert, Godelieve Meils, Maria Melis, Lode Vandecaveye, Jef Bouckaert, Roger Lampaert en Frans Vandewalle. (KVCL/gf)