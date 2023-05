De Hubertboys zijn de Slimste Vereniging van Zwevezele

Het Davidsfonds van Zwevezele richtte de quiz ‘Wie is de Slimste Vereniging van Zwevezele?’ in. Oud-Chirovereniging De Hubertboys haalde de overwinning binnen.

“Na een opgelegde en verplichte coronapauze organiseerden wij met het Davidsfonds opnieuw onze geliefde quiz”, vertelt Patrick Surmont van het Davidsfonds Zwevezele. “Aan de quiz namen er 26 ploegen deel en wij gingen op zoek naar de slimste vereniging uit onze gemeente. De Hubertboys lagen van bij ronde één aan de leiding. In ronde twee werd het een spannende strijd tussen de Brandweer, de Katers en De Hubertboys. Traditiegetrouw loopt er steeds een rode draad doorheen de quiz. We gaan op zoek naar de gekendste Zwevezelenaar. Tijdens de twaalf reeksen wordt er een tip gegeven. Stein Deproost, Jens Danneels en Pieter Van Hastel van De Hubertboys kenden het correcte antwoord het snelst. De eervolle Zwevezelaar die we zochten was onze voorzitter Philip Gryspeert. Tenslotte werden De Hubertboys knap eerste.”