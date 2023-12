De Geelgors kijkt tevreden terug op 63ste Vogelshow

De organisator van de jaarlijkse Vogelshow in de turnzaal in Sijsele – het team van de ornithologische vereniging Sijseelse Geelgors – kijkt tevreden terug op de 63ste editie. Er namen 53 personen deel die samen 1.068 vogels exposeerden. Op de foto van links naar rechts zien we voorzitter Dany Corthals, jeugdkampioen Alysia De Wilde, sectiekampioen cultuurexoten Henk Van Moeffaert, sectiekampioen kwartels, patrijzen en duiven Oreol Focquaert, sectiekampioen Europees Franky Tavernier, sectiekampioen andere exoten Pieter Van Wassenhove, sectiekampioen parkieten Marc Naessens, TT coördinator Jean-Pierre Lamote, sectiekampioen postuurkanaries Dirk Devinck, Algemeen Kampioen Luc Bekaert (tevens clubkampioen, kampioen Groot Damme en sectiekampioen kanaries) en bestuurslid Rony Rotsaert. (PDV/gf)