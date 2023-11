De dwarsfluit in de schijnwerpers: fluitklas StAPwest organiseert twaalfde editie van Cutie Flootie in Koksijde

Het succes van Cutie Flootie vorig jaar smaakte naar meer. Met deze 12de editie op zondag 26 november zullen de leerlingen van alle fluitklassen van StAPwest het publiek weer een onvergetelijke muzikale avond bezorgen.

Het concept van Cutie Flootie is de dwarsfluit voorstellen in de breedste vorm: als solo-instrument, als ensemble-instrument én met een gevarieerd programma. Zowel klassieke als barokke muziek komt aan bod, maar ook folk, film- en popmuziek, met professionele begeleiding door een combo en omkaderd door een sfeervolle belichting en knappe fotoprojectie van Lucas Dewaele.

De formule van dit concept: de fluitisten een toffe podiumervaring laten opdoen, in groep of als solist, met een optimale omkadering. Speciaal voor deze dag worden er composities geschreven en arrangementen gemaakt. Cutie Flootie is een dag voor en door de leerlingen van de fluitklassen, én een hartverwarmend concert voor het publiek.

Gastmusici

“Ook dit jaar werken we met speciale gastmusici”, vertelt Ilse Vromans, leerkracht dwarsfluit, traverso, altfluit, piccolo en groepsmusiceren.

“We werken samen met leerlingen uit de tromboneklas van collega Søren Brassaert, en dit geeft een waardevolle samenklank en interactie met de fluitisten. De trombonisten zijn: Griet De Meyer, Diony D’haenen, Margot Merlevede en Bram Lemmens. Jazzfluitiste en oud-leerlinge StAPwest Franne Cloet brengt een jazzsolo met ons combo. Oud-leerlinge en studente zang Yana Wyckaert zingt een bekende musicalsolo. Oud-leerlinge Enya Coffyn speelt een prachtig werk voor fluit en piano waarop fluitleerlinge en danseres-in-opleiding Valentina Steenkiste danst op een eigen choreografie. Naast alle solistische optredens zijn ook de leerlingen die in de ensembles spelen supergeëngageerd, ze zijn onmisbaar en de dragers van Cutie Flootie. Ook dit jaar is de presentatie in handen van ‘onze’ 12-jarige fluit- en woordleerlinge Ariane Deylgat. Silke Berteloot, Lore De Weerdt en Ani Qiao, de leerlingen uit de fluitklas van nu, zetten we voor het voetlicht met solo-optredens.”

Lied voor Audrey

“Op deze editie staan we ook even stil bij een gebeurtenis die ons allen erg trof: het overlijden van onze dwarsfluit- en vioolleerlinge Audrey Decock op 13 december 2022. Speciaal voor haar schreef Michel Vangheluwe Lament-wiegelied voor Audrey voor fluitkoor en combo. We herdenken Audrey in dit werk en hopen dat de muziek troost mag brengen voor haar dierbare familie.”

Michel Vangheluwe schreef nog enkele mooie composities voor het geheel, Tess Van Zieleghem arrangeerde enkele popnummers.

“Cutie Flootie 2023 kreeg de steun en samenwerking van stad Veurne, Casino Koksijde, StAPwest Veurne en Vriendenkring Legato. Het concert wordt gedragen door het engagement van de fluitisten, trombonisten, oud-leerlingen, gastmusici, het combo (Stephanie Maertens – piano, Tess Van Zieleghem – piano en gitaar, Michel Vangheluwe – contrabas en gitaar én Michael Deleersnyder – drums en percussie), de presentatrice, fotograaf Lucas Dewaele en collega Cindy Schrijvers”, besluit Ilse Vromans.